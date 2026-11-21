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संतकबीरनगर। बरदहिया बाजार में शनिवार को जाम ने यातायात व्यवस्था की पोल खोल दी। डीघा बाईपास से बरदहिया बाजार होते हुए गोरखपुर-बस्ती नेशनल हाईवे की दोनों सर्विसलेन तक करीब दो घंटे तक वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं।जाम में स्कूली बच्चों से भरी गाड़ियां और एंबुलेंस तक फंसी रही। हालात ऐसे हो गए कि लोगों को निकलने का रास्ता तक नहीं मिल रहा था। मौके पर मौजूद पीआरडी के तीन-चार जवानों ने जाम हटाने का प्रयास किया लेकिन अव्यवस्थित यातायात के चलते स्थिति और बिगड़ती चली गई।बाद में यातायात प्रभारी की सूचना पर पहुंची ट्रैफिक टीम ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद जाम पर काबू पाया। दरअसल शुक्रवार से सोमवार तक लगने वाले बरदहिया बाजार में ठंड के कपड़ों का कारोबार इन दिनों चरम पर है। बिहार, नेपाल, बहराइच और अंबेडकरनगर समेत कई जिलों से हजारों व्यापारी खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं।बाजार में माल ढुलाई के लिए बड़े-बड़े गट्ठरों से लदे ठेले लगातार मुख्य मार्गों पर आवाजाही करते हैं। वहीं, ट्रांसपोर्ट से बाजार और बाजार से ट्रांसपोर्ट तक माल पहुंचाने की होड़ में ठेले और बड़े वाहन यातायात को बाधित कर रहे हैं। स्थिति तब और गंभीर हो जाती है, जब वाहन चालक निर्धारित दिशा की अनदेखी कर उल्टी दिशा से आवाजाही करने लगते हैं।