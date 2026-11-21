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रोसयाबाजार। दोस्त की शादी में हंसी-खुशी शामिल होने गए तीन युवकों की मौत ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया। शनिवार को जब तीनों युवकों की अर्थियां एक ही गांव से एक साथ उठीं तो हर आंख नम हो गई। किसी मां की बुढ़ापे की लाठी छिन गई तो किसी बहन के सिर से भाई का साया उठ गया।एक ही परिवार के दो चचेरे भाइयों की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। हादसे की खबर मिलने के बाद से ही गांव में सन्नाटा पसरा है। हर तरफ चीख-पुकार और मातम का माहौल रहा।धनघटा थाना क्षेत्र के रामजानकी मार्ग पर शुक्रवार की रात खड़े ट्रक से बाइक टकराने से पर हरगोविंद गांव के तीन युवकों की मौत हो गई थी। तीनों युवक गांव के दोस्त सुरेंद्र की शादी में शामिल होने गए थे। बताया जाता है कि गांव के करीब 35 युवक लगभग 50 किलोमीटर की दूरी तय कर दोस्त की खुशियों में शामिल होने पहुंचे थे। जयमाल की रस्म पूरी होने और दूल्हे से मुलाकात के बाद सभी घर लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में हुए हादसे ने तीन परिवारों की खुशियां हमेशा के लिए छीन लीं।अमित सिंह के परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़ ः हादसे में जान गंवाने वाले अमित सिंह पुत्र दिवंगत रामसहारे की मां लालपरी देवी का रो-रोकर बुरा हाल है। वह बार-बार बेटे को याद कर बेसुध हो जा रही हैं। उन्होंने बताया कि उनका बेटा परिवार का सहारा था। एक बेटा सूरत की एक कंपनी में काम करता था, जबकि दूसरा बेटा रवि प्रताप घर-गृहस्थी की जिम्मेदारी संभालता था। परिवार को उम्मीद थी कि बेटे के सहारे बेटी शालू की शादी धूमधाम से होगी लेकिन हादसे ने सारे सपने तोड़ दिए।लालपरी देवी ने बताया कि अमित दिवाली से दो दिन पहले कंपनी से छुट्टी लेकर घर आया था। दोस्त सुरेंद्र ने शादी में शामिल होने के लिए काफी जिद की थी। अमित ने कंपनी में 25 तारीख को काम पर लौटने की बात कही थी। 22 तारीख को वापस काम पर जाने की योजना थी लेकिन दोस्त की शादी में शामिल होने के बाद घर लौटते समय काल ने उसे छीन लिया। अब बेटी शालू की शादी कैसे होगी, यही चिंता मां को बार-बार परेशान कर रही है।