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इसके साथ 1000 रुपये प्रोत्साहन राशि में बढ़ाने की बात कही गई है। प्रदत्त प्रोत्साहन राशि का एक असत्य, भ्रामक और बेहद हास्यास्पद आकड़ा जारी किया। उन्होंने कहा कि 2021 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विधान सभा में कहा था कि आशा वर्कर्स को 6800 रुपये दिए जा रहे हैं। वर्षों तक मांग करने पर भी वह 6800 रुपये कहां और किसको दिए जा रहे थे, उसका उत्तर सरकार ने नहीं दिया। संवाद

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संतकबीरनगर। उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन की प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिलाध्यक्ष सरोज यादव ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि जो संगठन के साथ समझौता हुआ, उस पर सरकार खरी नहीं उतरी। फरवरी में स्वास्थ्य मंत्री की मध्यस्थता में हुए समझौते को लागू करने में हीला-हवाली की गई और 4500 रुपये राज्य बजट में वृद्धि की जगह उसमें मात्र 1000 रुपये बढ़ाया गया।