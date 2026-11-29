विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संतकबीरनगर। मेंहदावल क्षेत्र के सिक्टौर बाबू में चल रही श्रीमद्भागवत कथा में रविवार को कथा वाचक डॉ. धरणीधर महाराज ने भक्त प्रह्लाद और राजा हिरण्यकश्यप के प्रसंग का वर्णन किया। उन्होंने श्रद्धालुओं को भक्ति, विश्वास, अच्छे संस्कार और सदाचार का संदेश दिया।कथा वाचक ने कहा कि श्रीमद्भागवत कथा केवल सुनने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह मनुष्य को जीवन में अच्छे संस्कार अपनाने, अहंकार त्यागने और प्रभु की भक्ति में लीन रहने की प्रेरणा देती है। मनुष्य को हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास बनाए रखना चाहिए।कथा के दौरान डॉ. धरणीधर महाराज ने राजा हिरण्यकश्यप और उनके पुत्र भक्त प्रह्लाद की कथा सुनाते हुए बताया कि हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से द्वेष रखता था और स्वयं को सर्वशक्तिमान मानता था। वह अपने पुत्र प्रह्लाद को भी भगवान नारायण की भक्ति करने से रोकता था।इसके लिए उसने प्रह्लाद को अनेक प्रकार की यातनाएं दीं। उन्हें महल से नीचे गिरवाया गया और जहरीले सांपों के बीच डलवाया गया लेकिन तमाम कठिनाइयों और यातनाओं के बावजूद भक्त प्रह्लाद की भगवान नारायण के प्रति श्रद्धा और भक्ति अडिग रही। अंततः भगवान ने अपने भक्त की रक्षा कर यह संदेश दिया कि सच्ची भक्ति और निर्मल विश्वास के आगे अहंकार टिक नहीं सकता।इस अवसर पर श्याम लाल यादव, राधिका देवी, शैलेंद्र यादव, कन्हैयालाल यादव, रामचंद्र यादव, संतराम यादव, अभिषेक पांडेया, राजदेव पांडेय आदि मौजूद रहे।ु