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संतकबीरनगर। डीएम अनुज मालिक ने लोगों से अपील की कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान बढ़-चढ़कर भाग लें। 17 नवंबर को प्रकाशित हुई आलेख्य मतदाता सूची में अपना एवं पात्र नागरिकों का नाम अवश्य जांचें। आयोग द्वारा 28 एवं 29 नवंबर को विशेष अभियान कार्यक्रम में मतदेय स्थलों पर बूथ लेवल अधिकारी तथा मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहेंगे।उन्होंने बताया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के अंतर्गत 17 नवंबर को मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन जिले के समस्त मतदेय स्थलों पर बीएलओ की उपस्थिति में किया गया। प्रत्येक नागरिक को अपनी एवं अपने परिवार के सदस्यों की मतदाता सूची में प्रविष्टियों की जांच करने का अवसर मिलेगा। नागरिक अपने नाम, आयु, लिंग एवं फोटो सहित अन्य विवरणों की शुद्धता भी जांच सकेंगे।उन्होंने बताया कि प्रकाशित हुई आलेख्य मतदाता सूची में यदि किसी पात्र नागरिक का नाम नहीं है तो फॉर्म-6 भरकर नाम शामिल कराने, अपमार्जन के लिए फॉर्म-7 तथा किसी विवरण में त्रुटि होने पर फॉर्म-8 के माध्यम से संशोधन कराने के लिए निर्धारित अवधि में आवेदन किया जा सकता है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान बढ़-चढ़कर भाग लें।