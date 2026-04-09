Sant Kabir Nagar News: ट्रांसफार्मर से निकल रही चिंगारी, लोग भयभीत

सांथा। क्षेत्र के धोबहा गांव में खुले में रखे ट्रांसफाॅर्मर से हादसे की आंशका बनी रहती है। इसके बाद भी जिम्मेदार इसकी सुध नहीं ले रहे हैं। इसको लेकर ग्रामीणों में भय के साथ ही रोष है।ग्राम पंचायत धोबहा में खुले में ट्रांसफाॅर्मर लगाया गया है। इसके तार खुले हैं। ट्रांसफाॅर्मर के सामने से घर के लोग निकलते हैं तो उन्हें हमेशा डर बना रहता है। कहीं कोई हादसा न हो जाए। अनवर अली, हफीजुर्रहमान, शमशुद्दीन, लालजादे खान, उमरखान आदि का कहना है की चिह्नित जगह ट्रांसफाॅर्मर लगाया जाए, जबकि दूसरी जगह प्लेटफाॅर्म भी बना है, लेकिन अभी तक नहीं रखा गया।