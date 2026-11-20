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सवारियों को निजी वाहनों की तलाश में भटकना पड़ता है। हालांकि, रात 7:00 बजे तक इस रूट पर बसें जाती हैं लेकिन वह भी समय पर नहीं मिलतीं। यात्रियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है।क्षेत्र में सांथा निघुरी, गोइठहा सिद्धार्थनगर जनपद के खेसरहा की सीमा से लगा है। इन मार्गों पर प्राइवेट बसों का संचालन बखूबी संचालित है। क्षेत्र के संदीप शुक्ला, विजय कुमार, आशीष ने बताया कि शाम के समय बस न होने से समस्या खड़ी हो जाती है। अगर निजी साधन न हो तो शाम के बाद अपने स्थान पर नहीं जा सकते हैं। लोगों ने शाम के समय बस शुरू कराने की मांग की है।सांथा से बांसी-सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय के लिए कोई बस नहीं है। शाम के समय बस चलाने की योजना पर विचार होगा। अगर यात्री भरपूर मिलेंगे तो बस का संचालन शुरू कराया जाएगा।-कल्पना श्रीवास्तव, एआरएम, बस्ती डिपो