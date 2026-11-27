Sant Kabir Nagar News: सुरक्षा के अधिकारों के प्रति किया जागरूक
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 12:21 AM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 12:21 AM IST
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संतकबीरनगर। मिशन शक्ति अभियान के तहत बृहस्पतिवार को जिले के सभी थानों की पुलिस ने महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को लेकर जागरूकता अभियान चलाया।
पुलिस और एंटी रोमियो टीमों ने बाजारों, सार्वजनिक स्थलों और शिक्षण संस्थानों में पहुंचकर महिलाओं को उनके अधिकारों की जानकारी दी। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम चौपाल लगाकर उनकी समस्याएं सुनीं और निस्तारण का भरोसा दिलाया।
अभियान के दौरान पुलिसकर्मियों ने महिला अपराधों की रोकथाम, कानूनी अधिकारों, आत्मरक्षा के उपायों और सरकार की ओर से संचालित कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। संवाद
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पुलिस और एंटी रोमियो टीमों ने बाजारों, सार्वजनिक स्थलों और शिक्षण संस्थानों में पहुंचकर महिलाओं को उनके अधिकारों की जानकारी दी। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम चौपाल लगाकर उनकी समस्याएं सुनीं और निस्तारण का भरोसा दिलाया।
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अभियान के दौरान पुलिसकर्मियों ने महिला अपराधों की रोकथाम, कानूनी अधिकारों, आत्मरक्षा के उपायों और सरकार की ओर से संचालित कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। संवाद
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