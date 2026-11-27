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पुलिस और एंटी रोमियो टीमों ने बाजारों, सार्वजनिक स्थलों और शिक्षण संस्थानों में पहुंचकर महिलाओं को उनके अधिकारों की जानकारी दी। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम चौपाल लगाकर उनकी समस्याएं सुनीं और निस्तारण का भरोसा दिलाया।अभियान के दौरान पुलिसकर्मियों ने महिला अपराधों की रोकथाम, कानूनी अधिकारों, आत्मरक्षा के उपायों और सरकार की ओर से संचालित कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। संवाद