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संतकबीरनगर। वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने के लिए पाल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (पीयूसीसी) बनवाने के नियमों में बदलाव किया गया है। नए प्रावधानों के तहत अब पीयूसीसी प्रमाणपत्र की वैधता वाहन के उत्सर्जन मानक और उसकी उम्र के आधार पर तय होगी।केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली में संशोधन कर अलग-अलग श्रेणी के वाहनों के लिए प्रमाणपत्र की अवधि निर्धारित कर दी गई है। खास बात यह है कि बीएस-6 श्रेणी के निजी और व्यावसायिक वाहनों के लिए अलग-अलग व्यवस्था लागू की गई है।नए नियमों के अनुसार बीएस-1, बीएस-2 और बीएस-3 श्रेणी के वाहनों का पीयूसीयी प्रमाणपत्र तीन महीने तक मान्य रहेगा। वहीं, बीएस-4 श्रेणी के वाहनों को छह महीने की वैधता मिलेगी। बीएस-6 श्रेणी के वाहनों में उनकी उम्र के हिसाब से प्रमाणपत्र की अवधि निर्धारित की गई है। इससे वाहन मालिकों को अब पीयूसीसी बनवाते समय अपने वाहन की श्रेणी और प्रथम पंजीकरण की तारीख का ध्यान रखना होगा।बीएस-6 श्रेणी के निजी वाहनों को छह साल की उम्र तक तीन वर्ष में एक बार प्रदूषण जांच करानी होगी।