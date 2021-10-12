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संतकबीरनगर। यूपी बोर्ड परीक्षा में यदि कोई अपात्र शिक्षक ड्यूटी करता पाया जाता है तो संबंधित संस्थान के प्रधानाचार्य व प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव भगवती सिंह ने प्रदेश के सभी डीआईओएस को जारी किए हैं।सचिव द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 की विनियमावली के तहत विद्यालयों में केवल निर्धारित अर्हताधारी शिक्षक ही नियुक्त हो सकते हैं। माध्यमिक विद्यालयों द्वारा परिषद के पोर्टल पर अपलोड किए गए शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कार्मिकों के विवरण का डीआईओएस अपने लॉगिन के माध्यम से विद्यालयवार परीक्षण और सत्यापन करेंगे। इस कार्य को 10 दिसंबर तक प्रत्येक दशा में पूरा कर ऑनलाइन सबमिट करना अनिवार्य है।जांच के दौरान यदि किसी विद्यालय में कोई अपात्र शिक्षणकर्मी पाया जाता है, तो संबंधित संस्था पर दंड अधिरोपित किया जाएगा। डीआईओएस उपेंद्र कुमार ने बताया कि प्रधानाचार्यों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी शिक्षक का विवरण दो अलग-अलग विद्यालयों में दर्ज न हो।विद्यालय छोड़ चुके या दिवंगत हो चुके कार्मिकों के नाम हटाने के साथ-साथ बोर्ड द्वारा पूर्व में डिबार किए गए शिक्षकों व प्रधानाचार्यों को पोर्टल पर अनिवार्य रूप से डिबार श्रेणी में दर्शाने के निर्देश दिए गए हैं। ा