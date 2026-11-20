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इस दौरान ग्राम चौपाल लगाकर ग्रामीणों से संवाद किया गया। पुलिस व एंटी रोमियो टीमों ने महिला अपराधों की रोकथाम, आत्मरक्षा के उपायों और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों के बारे में बताते हुए निडर होकर शिकायत करने को प्रेरित किया गया।जिले के कई थानों की पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। महिला बीट अधिकारियों ने समस्याओं के त्वरित निस्तारण का भरोसा दिलाया। पुलिसकर्मियों ने महिलाओं से अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और पुलिस से संपर्क करने की अपील की। सड़क सुरक्षा नियमों के पालन के प्रति भी लोगों को जागरूक किया गया। संवाद