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संतकबीरनगर। मेंहदावल थाना क्षेत्र के जमोहरा गांव में हुए दोहरे हत्याकांड में पुलिस की कार्रवाई जारी है। इस हत्याकांड में 16 आरोपियों में दो लोग सेना में तैनात बताए जा रहे हैं। इन दोनों का पक्ष जानने के लिए पुलिस ने संबंधित सेना मुख्यालय को नोटिस भेजा है। जबकि अन्य दो आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं।उल्लेखनीय है कि 15 नवंबर को जमोहरा गांव के बाहर सिवान में खेत की जोताई कर रहे प्रहलाद यादव, रामकेश यादव, सहसराम यादव और घनश्याम यादव पर पुरानी रंजिश में हमला किया गया था। इस हमले में प्रहलाद यादव और रामकेश यादव की मौत हो गई, जबकि सहसराम यादव और घनश्याम यादव गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस मामले में मेंहदावल थाने में 16 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की थीं।वारदात के बाद पुलिस ने 17 नवंबर को बौधरा ताल के पास मुठभेड़ में वांछित आरोपी राकेश यादव को गिरफ्तार किया। आरोपी ने घेराबंदी के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग की थी। जवाबी कार्रवाई में उसके दाहिने पैर में गोली लगी थी। उसके पास से तमंचा, एक खोखा और एक कारतूस बरामद हुआ था। इसी दिन पुलिस ने आकाश यादव, सुग्रीव यादव और सुनील यादव को भी गिरफ्तार किया। इनकी निशानदेही पर तमंचा, कारतूस और लाठी बरामद की। आरोपियों ने एक दिन पूर्व धनघटा थाने पर आत्मसमर्पण किया था। जहां से पुलिस ने उनको हिरासत में लिया था।छपिया मोड़ से पकड़ा गया 12 वां आरोपी : 22 नवंबर को पुलिस ने जमोहरा में हुए दोहरे हत्याकांड के एक अन्य वांछित आरोपी दीपक यादव उर्फ दीपू को छपिया गांव के मोड़ के पास से गिरफ्तार किया।