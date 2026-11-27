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हरिहरपुर। नवोदय विद्यालय कक्षा-6 में प्रवेश के लिए जिले के 12 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन शनिवार को होगा। प्रवेश परीक्षा के लिए जिले भर से 3612 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं।यह जानकारी जवाहर नवोदय विद्यालय जगदीशपुर गौरा के प्राचार्य श्रीकांत तिवारी ने दी है। उन्होंने बताया कि प्रवेश परीक्षा सकुशल संपन्न कराने के लिए इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। नवोदय विद्यालय के शिक्षकों की टीम परीक्षा केंद्रों की निगरानी करेगी।शुचितापूर्ण परीक्षा के लिए प्रत्येक केंद्र पर मजिस्ट्रेट की तैनाती के साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती रहेगी।उन्होंने बताया कि परीक्षार्थी प्रवेश पत्र नवोदय की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। केंद्रों पर सुबह 11.30 से 1.30 बजे तक परीक्षा होगी। ऑफलाइन मोड में आयोजित परीक्षा में ओएमआर सीट भरी जाएगी। परीक्षा केंद्र में प्रवेश पाने के लिए प्रवेश पत्र के साथ ही मूल आधार कार्ड जरूरी होगा।ओएमआर सीट भरने के लिए नीले या काले बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करना होगा।