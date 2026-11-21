Sant Kabir Nagar News: खड़े ट्रक में भिड़े बाइक सवार, तीन की मौत
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 21 Nov 2026 11:36 PM IST
Updated Sat, 21 Nov 2026 11:36 PM IST
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रोसयाबाजार (संतकबीरनगर)। धनघटा थाना क्षेत्र के रामजानकी मार्ग पर शनिवार देर रात दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार तीन युवकों की मौत हो गई। तेलियागंज के पास सड़क किनारे खड़े ट्रक में तेज रफ्तार बाइक पीछे से घुस गई। हादसे में बाइक पर सवार तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना की सूचना मिलते ही परिजन और पुलिस मौके पर पहुंचे लेकिन तब तक तीनों की मौत हो चुकी थी। तीनों युवक बिना हेलमेट के एक ही बाइक पर थे। हादसे की जानकारी मिलते ही परिवारों में चीख-पुकार मच गई। गांव में भी शोक छा गया।
धनघटा थाना क्षेत्र के पाराहरगोविंद गांव निवासी अमित कुमार सिंह (22) पुत्र दिवंगत रामसहारे, श्यामू (21) पुत्र शिवधारी और वैभव उर्फ पवन (20) पुत्र ददुबल दोस्त सुरेंद्र कुमार के घर बस्ती के उचहर गांव से बरात में शामिल होने गए थे। बरात चंगेरवा मंगेरवा गांव में गई थी।
शादी की रस्में पूरी होने के बाद तीनों देर रात एक ही बाइक से घर लौट रहे थे। रात करीब एक बजे जब वे रामजानकी मार्ग पर दुल्हापार के तेलियागंज के पास पहुंचे, तभी सड़क किनारे खड़े ट्रक में उनकी बाइक पीछे से घुस गई। इस हादसे में तीनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।
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इसी बरात से पीछे आ रहे पाराहरगोविंद गांव के मोहम्मद करीम ने हादसा देखा। उन्होंने तीनों युवकों को पहचान लिया और उनके घर सूचना दी। जानकारी मिलते ही परिजन बदहवास हालत में घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस भी मौके पर पहुंची लेकिन तीनों युवकों की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
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सड़क किनारे खड़े एक ट्रक में पीछे से एक बाइक घुस गई। बाइक पर तीन युवक सवार थे। इस हादसे में उनकी मौत हो गई है। शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।
-अभयनाथ मिश्र, सीओ धनघटा
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धनघटा थाना क्षेत्र के पाराहरगोविंद गांव निवासी अमित कुमार सिंह (22) पुत्र दिवंगत रामसहारे, श्यामू (21) पुत्र शिवधारी और वैभव उर्फ पवन (20) पुत्र ददुबल दोस्त सुरेंद्र कुमार के घर बस्ती के उचहर गांव से बरात में शामिल होने गए थे। बरात चंगेरवा मंगेरवा गांव में गई थी।
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शादी की रस्में पूरी होने के बाद तीनों देर रात एक ही बाइक से घर लौट रहे थे। रात करीब एक बजे जब वे रामजानकी मार्ग पर दुल्हापार के तेलियागंज के पास पहुंचे, तभी सड़क किनारे खड़े ट्रक में उनकी बाइक पीछे से घुस गई। इस हादसे में तीनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।
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इसी बरात से पीछे आ रहे पाराहरगोविंद गांव के मोहम्मद करीम ने हादसा देखा। उन्होंने तीनों युवकों को पहचान लिया और उनके घर सूचना दी। जानकारी मिलते ही परिजन बदहवास हालत में घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस भी मौके पर पहुंची लेकिन तीनों युवकों की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
सड़क किनारे खड़े एक ट्रक में पीछे से एक बाइक घुस गई। बाइक पर तीन युवक सवार थे। इस हादसे में उनकी मौत हो गई है। शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।
-अभयनाथ मिश्र, सीओ धनघटा