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संतकबीरनगर। गांजा तस्करी के मामले में दोषी को अदालत ने चार साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर छह महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। यह सजा ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद सुनाई गई।12 अगस्त 2020 को महुली थाने में उपनिरीक्षक खुश मोहम्मद ने गायघाट निवासी अनूप सिंह उर्फ मंगल सिंह को एक किलो 175 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत प्राथमिकी दर्ज की।मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से पैरवी की गई। 26 नवंबर को अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय दिव्यानंद की अदालत ने आरोपी अनूप सिंह उर्फ मंगल सिंह को दोषसिद्ध करार देते हुए चार वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा न करने पर छह महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगाि