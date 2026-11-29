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संतकबीरनगर। जन साहित्यिक मंच के तत्वावधान में रविवार को गोलाबाजार में 165वीं मासिक कवि गोष्ठी आयोजित की गई। इसमें मुख्य अतिथि शायर शोहरत अली ने उनके जलवों का चलो पहले नजारा करें, फिर सर-ए-बज्म मोहब्बत का इशारा तो करें, से गोष्ठी की शुरुआत की और खूब वाहवाही लूटी।ज्योति सिंह अहसास ने मेरी जिंदगी में तेरी जिंदगी में, सभी को है उलझन यहां जिंदगी में, सुनाया, जिसे सराहा गया। युवा कवि देवानंद बच्चन देव ने चांद की बात सितारों को पता चल जाए, डर है नजरों में न मौसम कहीं बदल जाए, सुनाकर गोष्ठी को ऊंचाई पर पहुंचाया।हशमत अजीजी ने मेरी खुद्दारी ने खबरों में आने से मुझे रोका, गली कूचों में बिकते हैं वो अखबारों में बिकते हैं, सुनाकर आज के हालात को बयां किया।अध्यक्षता कर रहे सरदार हरिभजन भजन से पैगामे मोहब्बत दे देके नफरत को उसने दूर किया, दुनिया के खोटे हृदयों की तासीर बदल दी नानक ने, सुनाकर गुरु नानक देव जी की महानता को बताया। संचालन कर रहे हामिद खलीलाबादी ने तनफ्फुर की हवा जब से चली है, कली गुलशन की मुरझाने लगी है, सुनाकर गुलशन पर आई आपदा की ओर इशारा किया।मंच के कोषाध्यक्ष राधेश्याम मिश्र श्याम ने जोरे पर बाज छिन गया मेरा, पर को सय्याद ने कतर डाला, सुनाकर अपनी मजबूरी को बताया। वरिष्ठ कवि राजेंद्र बहादुर सिंह हंस ने सच से वह परहेज कर रहे, गुंडागर्दी तेज कर रहे हैं, सुनाकर झूठ के प्रति बढ़ रहे आकर्षण की ओर इशारा किया।इसके साथ ही एम अली, अवधेश पांडेय, सूरज कुंवर, विपिन चंद्र जोशी आदि ने अपनी रचना प्रस्तुत की। इस दौरान डॉ. अवनीश कुमार, अविनाश पांडेय, शिवा पांडेय आदि मौजूद रहे।व