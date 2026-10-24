फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Joy at school over student's success in Olympiad

Sant Kabir Nagar News: ओलंपियाड में छात्र की सफलता पर विद्यालय में खुशी

Sat, 24 Oct 2026 11:36 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 11:36 PM IST
विज्ञापन
Joy at school over student's success in Olympiad
ग​णित ओलं​पियाड में प्रथम स्थान हासिल करने वाले मानव को सम्मानित किया-स्रोत विद्यालय
बेलहर। जिला स्तरीय गणित ओलंपियाड में बेलहर कलां क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय कैथवलिया के कक्षा-आठ के छात्र मानव ने प्रथम स्थान हासिल कर विद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। छात्र की इस उपलब्धि से विद्यालय परिवार में खुशी है। शनिवार को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करने वाले मानव को विद्यालय पहुंचने पर शिक्षकों ने मिठाई खिलाकर बधाई दी और उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। गणित ओलंपियाड में जिले में पहला स्थान प्राप्त करना छात्र की मेहनत, लगन और विषय के प्रति उसकी रुचि को दर्शाता है। मानव की इस सफलता से विद्यालय के अन्य विद्यार्थियों को भी पढ़ाई के प्रति मेहनत करने और प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिलेगी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed