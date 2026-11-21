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संतकबीरनगर। बाजार का खुला दूषित खानपान लोगों की सेहत पर असर डाल रहा है। लोग टायफायड की चपेट में आ रहे हैं। डॉक्टर को कहना है कि टायफायड बुखार में पाचन तंत्र प्रभावित हो जाता है। जिला अस्पताल समेत सीएचसी पर प्रतिदिन 10 से 12 मरीज इस बीमारी से पीड़ित पहुंच रहे हैं और उनकी जांच के बाद दवा दी जा रही है। उन्हें बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं।समय के साथ लोगों के खानपान में तेजी से बदलाव आया है। खासकर युवा एवं बच्चे बाजार के भोजन को अधिक पसंद कर रहे हैं। बाजार में बिकने वाले चाट पकौड़े, कचौड़ी, समोसे, मोमोज, चाऊमीन, इडली, डोसा आमतौर पर खुले में रखे होते हैं। इनके सेवन से सबसे ज्यादा पेट से जुड़ी बीमारियां हो रही हैं।इसके साथ ही घर पर भोजन करते समय साफ-सफाई को नजरअंदाज करना भी इस बीमारी को आमंत्रण देने के समान है। टायफायड में सबसे अधिक आंत प्रभावित होती है। टायफायड बुखार में पाचन तंत्र प्रभावित हो जाता है लेकिन समय के साथ-साथ शरीर के कई अन्य अंग भी प्रभावित होने लगते हैं। टायफायड के रोगियों को पेट दर्द, दस्त, कब्ज और वजन कम होने जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है।सीएचसी खलीलाबाद के अधीक्षक डॉ. उमर हसमत अंसारी ने बताया कि टायफायड खतरनाक बीमारी है। अस्पताल में आने वाले मरीजों में युवा एवं बच्चों की संख्या अधिक रहती है। मरीज को सावधानी बरतने की आवश्यकता रहती है। े