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प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में सुबह 5:30 बजे गुरुद्वारा साहिब से प्रभातफेरी निकाली गई। प्रभातफेरी गोला बाजार, समय माता मंदिर और रामजानकी मंदिर होते हुए पुनः गुरुद्वारा साहिब पहुंचकर संपन्न हुई।इस दौरान श्रद्धालु गुरु नानक देव की महिमा का गुणगान करते हुए चल रहे थे, जिससे नगर का माहौल भक्तिमय हो गया। प्रभातफेरी के समापन के बाद संगत के लिए चाय-नाश्ते के अटूट लंगर की सेवा की गई।यह सेवा गुरु घर के सेवादार दिवंगत सरदार रवेल सिंह के परिवार की ओर से की गई। गुरुद्वारा साहिब के प्रधान सरदार अजीत सिंह ने बताया कि गुरु नानक देव ने समाज को प्रेम, समानता, भाईचारे, मानवता और सेवा का संदेश दिया। उनके बताए मार्ग पर चलकर ही एक बेहतर समाज का निर्माण किया जा सकता है।शाम 7:00 बजे से रात 9:30 बजे तक विशेष कीर्तन एवं दीवान सजाया गया। इसके बाद प्रदीप सिंह ने गुरबाणी और शबद-कीर्तन सतगुरु नानक प्रकटया मिटी धुंध जग चानन होया की प्रस्तुति देकर संगत को भावविभोर कर दिया।इस अवसर पर सरदार प्रीतपाल सिंह, जसबीर सिंह, धर्म सिंह, परविंदर सिंह, अमरजीत सिंह, सतविंदर पाल सिंह जज्जी, राजेंद्र पाल सिंह, रविंद्र पाल सिंह, भूपेंद्र पाल सिंह, जसविंदर सिंह, दलजीत सिंह, मनजीत सिंह आदि मौजूद रहे।