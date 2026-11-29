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सड़क निर्माण पर 1.30 करोड़ रुपये की लागत आएगी। मार्ग बनने से मुडिला कला, मोतीपुर, कोइलभार, लोहरसन, गनवरिया, महदेवा, सांथा और गोइठहा गांव के लोगों को लाभ मिलेगा। विधायक ने कहा कि क्षेत्र का विकास उनकी प्राथमिकता है। कई वर्षों से यह सड़क खस्ताहाल थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से संवाद कर इसके निर्माण की मांग उठाई थी। संवाद विज्ञापन

ि सड़क निर्माण पर 1.30 करोड़ रुपये की लागत आएगी। मार्ग बनने से मुडिला कला, मोतीपुर, कोइलभार, लोहरसन, गनवरिया, महदेवा, सांथा और गोइठहा गांव के लोगों को लाभ मिलेगा। विधायक ने कहा कि क्षेत्र का विकास उनकी प्राथमिकता है। कई वर्षों से यह सड़क खस्ताहाल थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से संवाद कर इसके निर्माण की मांग उठाई थी। संवाद

मेंहदावल। बेलहर कला नगर पंचायत में बभनी महुवरपार मुडिला कला मार्ग का निर्माण कराया जाएगा। विधायक अनिल त्रिपाठी ने रविवार को पूजन कर सड़क का शिलान्यास किया। इस मार्ग की लंबाई 1300 मीटर है।