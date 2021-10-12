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इसमें सभी पुलिस अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। इस दौरान पुलिस विभाग की परंपराओं, त्याग, शौर्य और कर्तव्यनिष्ठा को याद किया गया। पुलिस ध्वज के सम्मान की शपथ भी ली गई। थाना प्रभारी हरेंद्र पाठक ने पुलिसकर्मियों को पुलिस झंडा दिवस का ऐतिहासिक महत्व बताया। उन्होंने कहा कि पुलिस ध्वज विभाग के गौरव, सम्मान, साहस, अनुशासन और कर्तव्यपरायणता का प्रतीक है। संवाद

महुली। पुलिस झंडा दिवस पर सोमवार को महुली थाना परिसर में पुलिस ध्वज फहराया गया। थाना प्रभारी हरेंद्र पाठक के नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ।