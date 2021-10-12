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घूरापाली गांव में हुए इस हादसे ने एक हंसते-खेलते परिवार को उजाड़ दिया। परिवार का इकलौता कमाऊ सदस्य दुनिया से चला गया तो पत्नी कुसुम के सामने तीन बच्चों के पालन-पोषण और उनके भविष्य की चिंता खड़ी हो गई है।जिस पिता की मेहनत से परिवार का चूल्हा जलता था, अब उसी के न रहने से घर में मातम पसरा है। उधर, मामले में कार्रवाई करते हुए मंगलवार को मेंहदावल पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में वांछित आरोपी ट्रैक्टर चालक गिरीश चंद्र साहनी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर और रोटावेटर भी बरामद किया है।मेंहदावल थाना क्षेत्र के घूरापाली गांव निवासी पूर्णमासी कन्नौजिया गांव के एक व्यक्ति के खेत में मजदूरी करने गए थे। आरोप है कि खेत में ट्रैक्टर से जोताई के दौरान वह रोटावेटर की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौत हो गई। परिजन का आरोप है कि घटना के बाद आरोपी ने बिना सूचना दिए शव वहां से ले जाने का प्रयास किया। इसी दौरान रास्ते में सामने से एक व्यावसायिक वाहन आने पर ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया।इसके बाद ग्रामीणों को घटना की जानकारी हुई। सोमवार को पुलिस को सूचना दी गई। मृतक के बेटे की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर मेंहदावल थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई।प्रभारी निरीक्षक रामाज्ञा सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने घूरापाली स्थित उसके घर से गिरीश चंद्र साहनी निवासी माडर थाना सहजनवां, गोरखपुर, हाल मुकाम घूरापाली को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर व रोटावेटर बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय भेज दिया।आर्थिक समस्या के चलते पहले ही छूट गई थी बच्चों की पढ़ाईपूर्णमासी के परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से ही बेहद कमजोर थी। वह दिनभर मेहनत-मजदूरी करके परिवार के लिए दो वक्त की रोटी का इंतजाम करते थे। उनके तीन बच्चे हैं। इनमें विकास की (20), राम (16) और रंजन (10) है। आर्थिक तंगी के कारण बच्चों की पढ़ाई पहले ही छूट चुकी थी। वे भी गांव में मेहनत-मजदूरी कर परिवार का हाथ बंटाने लगे थे। पूर्णमासी की कमाई से ही घर का खर्च चलता था। पत्नी कुसुम ने बताया कि पति की कमाई से घर का गुजारा हो रहा था। परिवार की जरूरतें पूरी करने के साथ बच्चों के भविष्य और बेटी की शादी के लिए भी थोड़ा-थोड़ा पैसा जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि समय के साथ हालात सुधरेंगे, लेकिन इस हादसे ने उनकी पूरी दुनिया उजाड़ दी। पति की मौत के बाद अब बच्चों की जिम्मेदारी अकेले उनके कंधों पर आ गई है।मृतक के बेटे रामआजाद कन्नौजिया की तहरीर पर प्राथमिकी पंजीकृत की गई थी। मामले में कार्रवाई करते हुए मंगलवार को आरोपी गिरीश चंद्र साहनी को गिरफ्तार किया गया। घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर और रोटावेटर भी बरामद कर लिया गया है।-सर्वदवन सिंह, सीओ, मेंहदावल