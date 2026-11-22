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लोहरैया। अभी अर्नब तूफान के कारण हुई बारिश से किसान पूरी तरह उबर भी नहीं पाए थे कि अब अकवान तूफान की आहट ने उनकी चिंता बढ़ा दी है। संभावित बारिश को लेकर किसानों की धड़कनें तेज हो गई हैं।किसानों को डर है कि यदि तूफान के कारण तेज बारिश हुई तो खेतों में बोई गई गेहूं, आलू सहित अन्य रबी की फसलों को भारी नुकसान हो सकता है। इससे उनकी महीनों की मेहनत और खेतों में लगाई गई जमा पूंजी बर्बाद हो जाएगी।गौरतलब है कि अर्नब तूफान के दौरान हुई बारिश और तेज हवा के कारण धान की कटाई व मड़ाई में किसानों को काफी परेशानी उठानी पड़ी थी। कई किसानों की धान की फसल खेतों में ही पड़ी रह गई थी। अभी धान की कटाई और मड़ाई का काम पूरी तरह से पूरा नहीं हो पाया है। इसी बीच एक बार फिर तूफान की चर्चा से किसानों की चिंता बढ़ गई है। किसानों का कहना है कि इस बार रबी की बोआई के लिए उन्हें खाद और बीज जुटाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी है।