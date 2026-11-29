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महिला थाना स्थित परिवार परामर्श केंद्र पर थानाध्यक्ष पूनम मौर्या की अध्यक्षता में छह पारिवारिक विवादों की सुनवाई हुई। इस दौरान काउंसलर रिफातुल्लाह अंसारी मौजूद रहे। केंद्र पर पहुंचे दंपतियों के बीच पारिवारिक विवाद और आपसी मनमुटाव को लेकर बातचीत कराई गई। विज्ञापन

काउंसिलिंग के बाद सभी मामलों में दोनों पक्ष साथ रहने को तैयार हो गए। इनमें सोनी-बृजेश, अनीता देवी-राकेश, पूनम-श्यामदास, आसिया-मो. हारून, प्रमिला-अवधेश और सोनी-दिवाकर के मामले शामिल रहे। विज्ञापन विज्ञापन

इसी क्रम में धनघटा थाने के परिवार परामर्श केंद्र पर भी पांच पारिवारिक विवादों का निस्तारण कराया गया। थाना प्रभारी बृजेश मिश्रा, गिरीशचंद्र राय, सुमन मिश्रा, तूफानी सिंह यादव और काउंसलर अवध नारायण मिश्र मौजूद रहे। संवाद

त महिला थाना स्थित परिवार परामर्श केंद्र पर थानाध्यक्ष पूनम मौर्या की अध्यक्षता में छह पारिवारिक विवादों की सुनवाई हुई। इस दौरान काउंसलर रिफातुल्लाह अंसारी मौजूद रहे। केंद्र पर पहुंचे दंपतियों के बीच पारिवारिक विवाद और आपसी मनमुटाव को लेकर बातचीत कराई गई।काउंसिलिंग के बाद सभी मामलों में दोनों पक्ष साथ रहने को तैयार हो गए। इनमें सोनी-बृजेश, अनीता देवी-राकेश, पूनम-श्यामदास, आसिया-मो. हारून, प्रमिला-अवधेश और सोनी-दिवाकर के मामले शामिल रहे।इसी क्रम में धनघटा थाने के परिवार परामर्श केंद्र पर भी पांच पारिवारिक विवादों का निस्तारण कराया गया। थाना प्रभारी बृजेश मिश्रा, गिरीशचंद्र राय, सुमन मिश्रा, तूफानी सिंह यादव और काउंसलर अवध नारायण मिश्र मौजूद रहे। संवाद

संतकबीरनगर। मिशन शक्ति अभियान के तहत पुलिस की ओर से संचालित ‘साथ-साथ कार्यक्रम’ के जरिये पारिवारिक विवादों को सुलझाने की पहल की जा रही है। रविवार को महिला थाना और धनघटा थाने के परिवार परामर्श केंद्र में काउंसिलिंग के दौरान 11 परिवारों में सुलह-समझौता कराया गया। दोनों पक्षों को समझाने के बाद पति-पत्नी ने आपसी मतभेद भुलाकर साथ रहने पर सहमति जताई।