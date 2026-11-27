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संतकबीरनगर। ग्राम रोजगार सेवक संघ मोर्चा के बैनर तले रोजगार सेवकों ने शुक्रवार को विकास भवन परिसर में जुलूस निकाला। वे कलेक्ट्रेट गए और वहां सीएम को संबोधित चार सूत्री मांगों का ज्ञापन अपर एसडीएम को सौंपा, जिसमें मानदेय बढ़ाने, कैशलेस इलाज समेत अन्य मांगें शामिल हैं।संघ के जिलाध्यक्ष प्रदीप पांडेय ने कहा कि 20 वर्षों से ग्राम पंचायतों में ग्राम रोजगार सेवक के पद पर कार्य कर रहे हैं और सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गए कार्यों के संपादन में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही मनरेगा अब वीबी जी राम जी के अंतर्गत गांव में श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं लेकिन उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जा रहा है।कहा कि ग्राम रोजगार सेवकों का मानदेय न्यूनतम 24,000 रुपये करते हुए पृथक बजट से भुगतान किया जाए। इसके साथ ही समस्त वीबी जी राम जी में ग्राम रोजगार सेवकों एवं उनके परिवारजनों को कैशलेस इलाज से आच्छादित किया जाए। ग्राम रोजगार सेवकों के लिए एचआर नीति लागू किया जाए और ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम्य विकास विभाग के समस्त कार्य जॉब चार्ट में जोड़ते हुए पदनाम ग्राम विकास सहायक किया जाए। उन्होंने कहा कि मांगों का समाधान न होने की स्थिति में जनपद के समस्त रोजगार सेवक प्रांतीय आह्वान पर तीन दिसंबर को विधान सभा का घेराव करने को बाध्य होंगे।इस अवसर पर श्यामलाल चौधरी, विजय प्रकाश, पवन कुमार यादव, प्रेम चंद चौधरी, रमाकांत, दिलजान अली, महेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे।