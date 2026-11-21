विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संतकबीरनगर। मेंहदावल के जमोहरा गांव में हुए दोहरे हत्याकांड की जांच में पुलिस अब नामजद सेना के दो जवानों का पक्ष जानने की तैयारी कर रही है। दोनों जवानों को नोटिस भेजकर पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा।इसके लिए विभागीय उच्चाधिकारियों के माध्यम से विवेचक ने नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उधर, वारदात में शामिल बताए जा रहे तीन अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं।15 नवंबर को मेंहदावल थाना क्षेत्र के जमोहरा गांव में रंजिश में चार लोगों पर हमला किया गया था। इसमें प्रहलाद यादव और रामकेश यादव की मौत हो गई थी, जबकि सहसराम यादव और घनश्याम यादव गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस ने हत्या समेत गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की थी।इस मामले में सेना के दो जवान जिसमें पवन यादव और राजेश यादव के नाम भी नामजद आरोपियों में शामिल हैं। पुलिस अब उनको नोटिस देकर उनका पक्ष जानना चाहती है। विभागीय उच्चाधिकारियों के माध्यम से नोटिस भेजने की तैयारी की जा रही है। नोटिस मिलने के बाद दोनों जवानों को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। विवेचना में उनके संबंध में सामने आए तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।