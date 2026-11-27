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संतकबीरनगर। ठंड का असर बढ़ने के साथ ही लोगों की सेहत पर भी प्रभाव दिखाई देने लगा है। सर्दी में गले में दर्द, खराश और नाक से संबंधित समस्याओं के मरीजों की संख्या बढ़ रही है।जिला अस्पताल की ओपीडी में रोजाना करीब 120 मरीज गले में दर्द और खराश से पीड़ित उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। इनमें बच्चों की संख्या भी काफी है।ओपीडी में पहुंच रहे मरीजों में गले में दर्द और खराश की शिकायत प्रमुख रूप से सामने आ रही है। इसके अलावा ठंडा पानी पीने से टॉन्सिल की समस्या बढ़ने की शिकायतें भी मिल रही हैं। चिकित्सकों ने बताया कि सर्दी बढ़ने के साथ बच्चों में नाक की एलर्जी की समस्या देखने को मिल रही है। इससे उनकी नाक से लगातार पानी टपकता रहता है।कई बच्चों को नाक बंद होने की परेशानी भी हो रही है, जिससे उन्हें सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। फिजिशियन डॉ. कुमार सिद्धार्थ ने बताया कि ठंड के मौसम में गले में दर्द, खराश और बच्चों में नाक की एलर्जी की शिकायतें सामने आ रही हैं। ऐसे में लोगों को ठंड से बचाव करने के साथ खानपान और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए।चिकित्सकों ने लोगों को सलाह दी है कि जिस प्रकार से सर्दी धीरे-धीरे बढ़ रही है ऐसे में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। सुबह और शाम को सर्दी बढ़ जाती है और दोपहर में तेज धूप होती है। ऐसे में शरीर का तापमान माैसम के अनुकूल नहीं रह पाता है। लिहाजा रात और सुबह के समय सर्दी से बचने के उपाय करें, और दोपहर हाेने पर पूरे कपड़े न उतार दें।