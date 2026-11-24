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इस बारे में तहसीलदार खलीलाबाद अनुराग कुमार यादव ने बताया कि स्वगणना के लिए 16 से 30 नवंबर तक आधिकारिक पोर्टल उपलब्ध रहेगा। परिवार का कोई भी सदस्य पोर्टल पर जाकर निर्धारित प्रश्नावली के 40 सवालों के जवाब भर सकेगा। इसमें परिवार के सदस्यों से जुड़ी जनसांख्यिकीय, सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक जानकारियां दर्ज करनी होंगी। इसके अलावा आधार संख्या, बैंक खातों और कार्यस्थल तक आने-जाने के साधन की जानकारी भी देनी होगी।विवरण सबमिट करने के बाद एक विशिष्ट स्व-गणना पहचान संख्या (एसई आईडी) जारी होगी। इसे सुरक्षित रखना जरूरी होगा। स्व-गणना पूरी होने के बाद एक दिसंबर से चार जनवरी 2027 तक प्रगणक घर-घर जाकर जनसंख्या गणना करेंगे। इस दौरान स्वगणना करने वाले परिवारों से एसई आईडी लेकर ऑनलाइन दर्ज जानकारियों का सत्यापन किया जाएगा।जिन परिवारों ने ऑनलाइन स्व-गणना नहीं की होगी, उनके यहां प्रगणक निर्धारित प्रक्रिया के तहत स्वयं जानकारी जुटाएंगे।0000पहले चरण में मकानों का किया जा चुका सर्वेजनगणना-2027 दो चरणों में कराई जा रही है। पहले चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना पूरी हो चुकी है। अब दूसरे चरण में जनसंख्या की गणना हो रही है। तहसीलदार खलीलाबाद अनुराग कुमार यादव ने अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों, शिक्षण संस्थानों, विभिन्न विभागों को अभियान का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से स्वयं स्व-गणना कर दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने की अपील की है।00000रोजगार एवं आर्थिक गतिविधियांकाम करने, आर्थिक गतिविधि की श्रेणी, व्यवसाय, उद्योग-व्यापार या सेवा क्षेत्र, श्रमिक की श्रेणी से जुड़े सवाल होंगे। सीमांत, अर्ध-सीमांत और गैर कार्यकर्ताओं से उनकी गैर-आर्थिक गतिविधि, काम की तलाश, काम की उपलब्धता के बारे में भी पूछा जाएगा। कार्यस्थल तक जाने का साधन भी बताना होगा।0000बच्चों की जानकारीवर्तमान में जीवित बच्चों, जीवनकाल में कुल जीवित जन्मे बच्चों और पिछले एक वर्ष में जीवित जन्मे बच्चों की संख्या पूछी जाएगी।00000भाषा एवं शिक्षामातृभाषा, ज्ञात अन्य भाषाएं, साक्षरता और डिजिटल साक्षरता की स्थिति, वर्तमान में पढ़ाई, शिक्षा का स्तर, विषय और संकाय की जानकारी देनी होगी।00000व्यक्तिगत व पारिवारिक जानकारीइसमें नाम, लिंग, जन्मतिथि, आयु, परिवार के मुखिया से संबंध, वैवाहिक स्थिति, विवाह के समय आयु, पति या पत्नी का नाम, राष्ट्रीयता, धर्म, जाति (एससी, एसटी या अन्य), माता-पिता का विवरण और दिव्यांगता संबंधी जानकारी मांगी जाएगी।0000टीकाकरण, बैंक व पहचानकोविड-19 का टीका लगवाने का स्थान, कुल बैंक खातों की संख्या, मोबाइल, आधार और वोटर आईडी नंबर (यदि उपलब्ध हों), भारतीय पासपोर्ट नंबर (यदि लागू हो) और ड्राइविंग लाइसेंस होने की जानकारी देनी होगी।