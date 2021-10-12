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ग्राम पंचायत जंगल बेलहर निवासी गीता पत्नी द्वारिका ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 22 अक्तूबर को शाम करीब 4:30 बजे उनके ससुर हरिप्रसाद पत्नी सावित्री को बाइक से दुर्गजोत चौराहे की तरफ से घर लौट रहे थे।जंगल चौराहे पर एक कार के चालक ने बाइक में पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक सवार हरिप्रसाद और सावित्री गंभीर रूप से घायल हो गए।हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेंहदावल पहुंचाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया।पीड़िता गीता की तहरीर पर थाना बेलहर कला पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक राजेश कुमार दुबे को सौंपी गई है। पुलिस घटना की जांच में जुटी है।