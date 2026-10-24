Sant Kabir Nagar News: मतदाता बनाने के लिए बूथों पर लगाए गए कैंप

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मतदाता सूची से जिन पात्र मतदाताओं का नाम छूट गया है उन्हें फिर से सूची में शामिल करने की प्रक्रिया पूरी की गई। नए पात्र मतदाताओं को आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज में फार्म 6 के साथ नवीनतम फोटो, जन्मतिथि और पता प्रमाणित करने वाले प्रमाणों को लगवाया गया है। भरे गए सभी फार्मों को रिकार्ड के तौर पर रखा जाएगा, जिससे जरूरत पड़ने पर पर्यवेक्षण अधिकारी को तत्काल अभिलेख मुहैया कराए जा सकें। विज्ञापन

तहसीलदार प्रतिमा मौर्या ने बूथों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि नए पात्र मतदाताओं को जोड़ने और मृतक मतदाताओं के नाम विलोपन के लिए बूथों पर कैंप लगाए गए। छूटे हुए मतदाता अपना सूची में दर्ज कराने के लिए फाॅर्म-6 भरकर बीएलओ को दिए हैं। मतदाता सूची से जिन पात्र मतदाताओं का नाम छूट गया है उन्हें फिर से सूची में शामिल करने की प्रक्रिया पूरी की गई। नए पात्र मतदाताओं को आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज में फार्म 6 के साथ नवीनतम फोटो, जन्मतिथि और पता प्रमाणित करने वाले प्रमाणों को लगवाया गया है। भरे गए सभी फार्मों को रिकार्ड के तौर पर रखा जाएगा, जिससे जरूरत पड़ने पर पर्यवेक्षण अधिकारी को तत्काल अभिलेख मुहैया कराए जा सकें।तहसीलदार प्रतिमा मौर्या ने बूथों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि नए पात्र मतदाताओं को जोड़ने और मृतक मतदाताओं के नाम विलोपन के लिए बूथों पर कैंप लगाए गए। छूटे हुए मतदाता अपना सूची में दर्ज कराने के लिए फाॅर्म-6 भरकर बीएलओ को दिए हैं।

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हरिहरपुर/महुली। शनिवार को मतदाता सूची में छूटे पात्र मतदाताओं का नाम जोड़ने और मृतकों का नाम हटाने के लिए बूथों पर कैंप लगाए गए। बीएलओ की मौजूदगी में नए मतदाता को जोड़ने के लिए फाॅर्म-6 भरे गए। धनघटा तहसील क्षेत्र के नाथनगर, महुली, मुखलिसपुर, हरिहरपुर, भगवानपुर सहित सभी गांव के मतदेय स्थल पर सुबह 10:00 बजे से शाम चार बजे तक बीएलओ मौजूद रहे।