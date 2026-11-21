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लोहरौली। दुधारा थाना क्षेत्र के गुनाखोर के पास शनिवार को सड़क किनारे गड्ढे में बाइक सवार युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। उसकी पहचान बखिरा थाना क्षेत्र के हरापट्टी गांव निवासी अरविंद यादव (26) पुत्र नारद मुनि के रूप में हुई है। अरविंद वेल्डिंग का काम करता था और दो भाइयों में सबसे बड़ा था। एसओ सुरेंद्र सिंह ने बताया कि प्रारंभिक तौर पर हादसे की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। संवाद