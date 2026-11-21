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लोहरैया। धनघटा तहसील क्षेत्र के बंसवारी गांव स्थित प्रसिद्ध बाबा बैजूनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की दिशा में शनिवार को विधि-विधान के साथ शुभारंभ हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन संपन्न हुआ। बनारस से आए विद्वान धर्माचार्यों और बद्रीनाथ शुक्ला के साथ वैदिक मंत्रों के द्वारा पूजन कराया।इस दौरान पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल से सराबोर रहा। श्रद्धालुओं ने बाबा बैजूनाथ के जयकारे लगाकर मंदिर के भव्य निर्माण की कामना की। मंदिर का पुनर्निर्माण करीब डेढ़ करोड़ रुपये से कराया जाएगा। मंदिर निर्माण के लिए धनघटा विधायक गणेश चंद चौहान की ओर से 11 लाख रुपये दिए जा चुके हैं।शेष धनराशि बाबा बैजनाथ सेवा ट्रस्ट, क्षेत्रीय जनता और श्रद्धालुओं के सहयोग से जुटाई जाएगी। मंदिर की नींव की खोदाई भी तैयार नक्शे के अनुसार पूरी करा ली गई है। अब भूमि पूजन के साथ निर्माण कार्य को गति मिलने की उम्मीद है।भूमि पूजन में विवेक राय, जितेंद्र राय सह परिवार सम्मिलित रहे। इस अवसर पर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अनंतानंद सरस्वती महाराज, विधायक गणेश चौहान, सीडीओ जयकेश त्रिपाठी,बीडीओ उमेश ओझा आदि मौजूद रहे।