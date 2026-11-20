विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मंदिर निर्माण के लिए नक्शे के अनुसार नींव की खोदाई भी कराई जा चुकी है। आयोजन में काशी के जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अनंतानंद सरस्वती महाराज (राजगुरु मठ पीठाधीश्वर, काशी) शामिल होंगे।बाबा बैजूनाथ सेवा ट्रस्ट की ओर से आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, संत-महात्माओं, शिवभक्तों और श्रद्धालुओं को आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत 11:00 बजे से भजन-कीर्तन के साथ होगी। दोपहर 12:00 बजे से भूमि पूजन एवं शिलान्यास का कार्यक्रम होगा।इसके बाद अपराह्न तीन बजे से भंडारा एवं प्रसाद वितरण होगा। मंदिर का पुनर्निर्माण लगभग डेढ़ करोड़ रुपये से कराया जाएगा। इसके लिए धनघटा विधायक गणेश चंद्र चौहान पहले ही 11 लाख रुपये दे चुके हैं। शेष धनराशि बाबा बैजूनाथ सेवा ट्रस्ट, क्षेत्रीय जनता और श्रद्धालुओं के सहयोग से जुटाई जाएगी।बाबा बैजूनाथ सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष विवेक राय ने बताया कि मंदिर क्षेत्र के लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। मंदिर के भव्य पुनर्निर्माण का संकल्प सभी के सहयोग से पूरा किया जाएगा। उन्होंने क्षेत्रवासियों और शिवभक्तों से भूमि पूजन समारोह में पहुंचकर आयोजन को सफल बनाने तथा मंदिर निर्माण में यथासंभव सहयोग करने की अपील की।