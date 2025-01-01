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इनमें उच्च रक्त शुगर (डायबिटीज) और उससे होने वाली जटिलताओं से पीड़ितों की संख्या भी देखने को मिल रही है। फिजिशियन डॉ. कुमार सिद्धार्थ ने बताया कि डायबिटीज रेटिनोपैथी तेजी से बढ़ रही समस्याओं में से एक है। इसमें आंखों की नसें कमजोर हो जाती हैं। इसके बाद खून रिसने लगता है। विज्ञापन

इसका समय पर इलाज न होने पर दृष्टि खोने का खतरा रहता है। समय पर ब्लड शुगर नियंत्रण नहीं होने पर यह आंख, किडनी, हृदय और नसों को नुकसान पहुंचाता है। इसके लिए लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए और प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। विज्ञापन विज्ञापन

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डायबिटिक रेटिनोपैथी के प्रमुख लक्षण

आंखों में धुंधलापन



कम दिखाई देना

रात में देखने में कठिनाई



आंखों के सामने तैरते धब्बे

बार-बार चश्मा बदलने की नौबत

बचाव के उपाय

ब्लड शुगर की नियमित जांच कम मीठा व कम तैलीय भोजन प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट व्यायाम हर छह महीने में आंखों की जांच

डॉक्टर की दी गई दवाओं का नियमित सेवन इनमें उच्च रक्त शुगर (डायबिटीज) और उससे होने वाली जटिलताओं से पीड़ितों की संख्या भी देखने को मिल रही है। फिजिशियन डॉ. कुमार सिद्धार्थ ने बताया कि डायबिटीज रेटिनोपैथी तेजी से बढ़ रही समस्याओं में से एक है। इसमें आंखों की नसें कमजोर हो जाती हैं। इसके बाद खून रिसने लगता है।इसका समय पर इलाज न होने पर दृष्टि खोने का खतरा रहता है। समय पर ब्लड शुगर नियंत्रण नहीं होने पर यह आंख, किडनी, हृदय और नसों को नुकसान पहुंचाता है। इसके लिए लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए और प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए।डायबिटिक रेटिनोपैथी के प्रमुख लक्षणआंखों में धुंधलापनकम दिखाई देनारात में देखने में कठिनाईआंखों के सामने तैरते धब्बेबार-बार चश्मा बदलने की नौबतबचाव के उपायब्लड शुगर की नियमित जांच कम मीठा व कम तैलीय भोजन प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट व्यायाम हर छह महीने में आंखों की जांचडॉक्टर की दी गई दवाओं का नियमित सेवन

संतकबीरनगर। ठंड बढ़ते ही मधुमेह के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। जिला अस्पताल में मधुमेह का स्तर बढ़ने से परेशान मरीजों की संख्या में करीब 10 से 15 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। डॉक्टरों का कहना है कि अनियंत्रित शुगर का पहला और सबसे खतरनाक असर आंखों पर पड़ता है। इससे स्थायी रूप से आंख की रोशनी भी जा सकती है। जिला अस्पताल की ओपीडी में रोजाना 70 से अधिक मरीज शुगर से संबंधित आ रहे हैं।