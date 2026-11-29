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इस रोक के कारण कुछ लोग मजबूरी में अवैध रूप से रिफिलिंग करा रहे हैं। वहीं, कुछ लोग व्यावसायिक सिलिंडर से काम चला रहे हैं। नियमों के तहत जिन क्षेत्रों में पीएनजी उपलब्ध है, वहां नए एलपीजी कनेक्शन जारी नहीं किए जा रहे हैं। इस रोक का असर उन क्षेत्रों के आवेदकों पर भी पड़ रहा है, जहां अभी पीएनजी लाइन नहीं पहुंची है।आपूर्ति विभाग ने वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर घरेलू कनेक्शन की जगह 10 किलो का व्यावसायिक सिलिंडर लेने की व्यवस्था की है।महंगा पड़ रहा व्यावसायिक सिलिंडर10 किलो के व्यावसायिक सिलिंडर का कनेक्शन 4808 रुपये का है। इसकी रिफिलिंग 1622 रुपये की है, जबकि घरेलू 14.2 किलो के सिलिंडर का कनेक्शन 3835 रुपये में होता था। इसकी रिफिलिंग 940 रुपये की थी। इस हिसाब से उपभोक्ता को व्यावसायिक गैस के लिए करीब ढाई गुने दाम चुकाने पड़ रहे हैं। नए घरेलू गैस कनेक्शन पर लगी अघोषित रोक का फायदा कालाबाजारी करने वाले उठा रहे हैं। वे ब्लैक में सिलिंडर लेने पर लोगों से 2000 से 2500 रुपये तक वसूल रहे हैं।गैस कनेक्शन के लिए लगातार एजेंसियों पर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन नहीं मिल रहा है। किसी तरह से सगे संबंधियों से सिलिंडर मांग कर काम चला रहे हैं। कंपनियों को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए।-सूरज मिश्र, निवासी पटखौलीकनेक्शन नहीं मिल रहा है। आवेदन किया तो एजेंसी संचालकों ने आवेदन वापस कर दिया है। सिलिंडर का कनेक्शन न होने के चलते समस्या बढ़ रही है। एक मित्र के कागज पर किसी तरह से सिलिंडर की व्यवस्था करते हैं।-विक्रम चौधरी, निवासी बंजरियाजिले में गैस कनेक्शनों का आंकड़ाकुल एजेंसियां : 22घरेलू उपभोक्ता : डेढ़ लाखउज्ज्वला कनेक्शनधारी : 36 हजारघरेलू गैस का नया कनेक्शन इस समय बंद है। इसके विकल्प में दस किलो सिलिंडर का कनेक्शन देने का विकल्प है। यदि कोई कालाबाजारी करता मिलेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।-राजीव कुमार, जिला पूर्ति अधिकारी