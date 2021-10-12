विज्ञापन

बखिरा ताल की जलीय जैव विविधता, सामुदायिक संरचना एवं मछलियों के आहार पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण शोधपत्र को अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिका में प्रकाशन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है।शोध पत्र का शीर्षक ‘बखिरा ताल की मत्स्य जीव विविधता, सामुदायिक संरचना और आहार गिल्ड संयोजन: उत्तर प्रदेश, भारत की एक मीठे पानी की आर्द्रभूमि’ है। इस शोध पत्र के लेखक डॉ. अनुपम पति त्रिपाठी, श्वेता मौर्य एवं चंद्रभूषण मिश्रा हैं। शोध पत्र की विषयवस्तु उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि क्षेत्र बखिरा ताल की मत्स्य विविधता, मछलियों की सामुदायिक संरचना तथा उनकी भोजन संबंधी पारिस्थितिक विशेषताओं के अध्ययन पर आधारित है।