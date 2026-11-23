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संतकबीरनगर। खलीलाबाद के जूनियर हाईस्कूल में श्रीराम नाम जागरण मंच एवं जनमत सेवा संस्थान के तत्वावधान में चल रही सात दिवसीय संगीतमयी श्रीराम कथा अमृत महोत्सव में सोमवार को अशोक वाटिका को उजाड़ने और लंका दहन के प्रसंग को सुनकर श्रद्धालु रोमांचित हो उठे।कथा में बताया गया कि हनुमान जी ने ऐसा करके रावण के अहंकार को दूर करने का प्रयास किया। इस दौरान कथा स्थल पर बजरंग बली के जयकारे गूंजते रहे। कथा व्यास विष्णु दास महाराज ने हनुमान जी की महिमा का वर्णन किया। कहा कि उनकी भेंट जटायु के भाई संपाति से हुई। संपाति ने बताया कि सीता माता समुद्र पार लंका में हैं। यह सुनकर जामवंत ने हनुमानजी को उनके बल का स्मरण कराया। हनुमानजी ने एक छलांग में समुद्र पार कर लंका की ओर प्रस्थान किया। लंका में हनुमान जी ने विभीषण से भेंट की और अशोक वाटिका में माता जानकी के दर्शन किए।उन्होंने कहा कि हनुमान ने सूक्ष्म रूप धारण कर अशोक वाटिका में सीता को श्रीराम का संदेश दिया। माता सीता की आज्ञा से उन्होंने फल ग्रहण करने के बाद वाटिका उजाड़ दी।इसके बाद हनुमान जी को मेघनाद ने उन्हें ब्रह्मास्त्र से बेहोश कर नागपाश में बांधा, जिसे हनुमानजी ने तोड़ दिया। कथा के दौरान नारद मोह प्रसंग और लक्ष्मण मूर्छित होने पर हनुमान जी द्वारा संजीवनी बूटी लाने के प्रसंग ने श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया। इस अवसर पर आयोजक अभिलाष भट्ट समेत अन्य मौजूद रहे।ु