फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   A torch procession will be taken out on 13th against the mandatory TET.

Sant Kabir Nagar News: टीईटी की अनिवार्यता के खिलाफ 13 को निकालेंगे मशाल जुलूस

Sun, 04 Oct 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 03:00 AM IST
विज्ञापन
A torch procession will be taken out on 13th against the mandatory TET.
संतकबीरनगर। अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ के राष्ट्रीय आह्वान पर बृहस्पतिवार को खलीलाबाद के बीआरसी सभागार में सभी घटक संगठनों की बैठक अटेवा के जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार चौहान की अध्यक्षता में हुई। इसमें टीईटी की अनिवार्यता के खिलाफ 13 अप्रैल को जिला मुख्यालय पर होने वाले मशाल जुलूस को सफल बनाने की रणनीति तय की गई। बैठक में आह्वान किया गया कि जुलूस में बड़ी संख्या में शामिल हों।
विज्ञापन

बैठक में प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष मार्कंडेय राय, टीएस सिटी के जिला सहसंयोजक राज बहादुर विश्वकर्मा, शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष संत कुमार चौधरी, विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष खेसारी लाल, शिक्षामित्र संघ के जिलाध्यक्ष रंजीत राय, अटेवा के मंडलीय मंत्री डॉ. मुकेश यादव आदि शिक्षक उपस्थित रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed