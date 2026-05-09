Sant Kabir Nagar News: 800 पहुंचा सिलिंडर...डेढ़ हजार भीड़, बुलानी पड़ी पुलिस

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

शनिवार को गैस एजेंसी पर 800 गैस सिलिंडर वितरण के लिए पहुंचा, लेकिन उपभोक्ताओं की भीड़ 1200 से लेकर 1500 के करीब थी। कम आपूर्ति के कारण सभी उपभोक्ताओं को गैस सिलिंडर उपलब्ध कराना कर्मचारियों को भारी पड़ने लगा। ऐसे में नगर क्षेत्र में स्थित उपभोक्ताओं को डिलीवरी के लिए हाॅकरों को गैस सिलिंडर लेकर कामर्शियल वाहन से भेजे गए।ग्रामीण क्षेत्रों में भी वितरण के लिए गैस सिलिंडर भेजा गया। उपभोक्ताओं को पुलिस की मौजूदगी में बुकिंग के आधार पर सिलिंडर उपलब्ध कराए गए। कुछ उपभोक्ताओं की यह भी शिकायत है कि बुकिंग के बाद गैस सिलिंडर लेने में हफ्ते लग जा रहे हैं, जबकि ओटीपी आने के बाद 24 से 48 घंटे में गैस सिलेंडर की डिलीवरी उपभोक्ता को मिल जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है जिससे उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ रही है। दूसरी तरफ विद्यालयों में जो गैस कनेक्शन एमडीएम के लिए दिए गए हैं। उनको भी गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है।विद्यालय वाले गैस कनेक्शन को एजेंसी पर आकर बुकिंग के लिए मोबाइल नंबर फीड कराना है, जो विद्यालय अपने गैस कनेक्शन पर बुकिंग के लिए नंबर फीड नहीं कर पाए हैं उन्हें गैस सिलेंडर की आपूर्ति लेने में परेशानी हो रही है।कहीं पेट्रोल तो कहीं डीजल की है किल्लतपेट्रोल पंप के संचालन में तेल की कमी के कारण हो रहा दिक्कतमेंहदावल । क्षेत्र में डीजल तथा पेट्रोल की लगातार कमी का खामियाजा लोग भुगत रहे हैं। मेंहदावल बाइपास मार्ग पर स्थित पेट्रोल पंप पर डीजल नहीं था लेकिन पेट्रोल की बिक्री होती नजर आई। यही स्थिति मेंहदावल से घूरापाली मार्ग पर स्थित पेट्रोल पंपों का रहा। क्षेत्रीय किसान राम अनुज मिश्रा, वीरेंद्र मौर्या भोला त्रिपाठी श्रीकांत निषाद जगलाल साहनी आदि लोगों का कहना है कि डीजल की किल्लत किसानों की परेशानी बढ़ा देगी। कुछ ही दिनों बाद धान के फसल की तैयारी करनी है। यदि बरसात हुई तो किसानों के लिए ठीक होगा नहीं तो खेतों में पंपिंग सेट से पानी चलना पड़ेगा। संवाद