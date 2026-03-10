Sant Kabir Nagar News: 40 दिन बीत जाने पर भी नहीं लगी रिपोर्ट, किसान परेशान

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महुली। खतौनी में नाम सुधार कराने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करके खतौनी में अंश व नाम सुधार की व्यवस्था सरकार ने बनाई है, लेकिन धनघटा के तहसील में यह व्यवस्था मनमानी की भेंट चढ़ गई है। 40 दिन से भी अधिक का समय बीत जाने के बाद भी किए गए आवेदनों पर लेखपाल व अन्य राजस्व कर्मियों द्वारा रिपोर्ट नहीं लगाई जा रही है। इससे किसानों को परेशानी झेलनी पड़ रही है।महुली थाना क्षेत्र के राजस्व ग्राम झिंगुरापार निवासी किसान असलम हुसैन पुत्र कुतुब अली ने बताया कि उनके खतौनी में नाम त्रुटिपूर्ण दर्ज हो गया है। इसके सुधार के लिए उन्होंने ऑनलाइन आवेदन 20 जनवरी 2026 को अंश निर्धारण पोर्टल पर किया है। 40 दिन से अधिक का समय बीत गया, लेकिन कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं लगाई है।इसी प्रकार का दूसरा मामला राजस्व ग्राम झिंगुरापार ही का है। पीड़ित नसीम अहमद ने बताया कि खतौनी में पिता का नाम गलत अंकित हो गया है। दो महीना होने को है, फिर भी उनके आवेदन को अग्रसारित नहीं किया जा रहा है। जिस कारण उन्हें फार्मर रजिस्ट्री कराने, पीएम किसान आवेदन व अन्य कृषि लाभ मिलने में काफी कठिनाइयों हो रही हैं।पीड़ित किसानों ने डीएम से गुहार लगाई है। एसडीएम डॉ. सुनील कुमार ने कहा कि मामला संज्ञान में नहीं है। पताकर रिपोर्ट लगवाने के लिए कदम उठाएंगे।