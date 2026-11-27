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संतकबीरनगर। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने शुक्रवार को जिलेभर में अभियान चलाया। इस दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 313 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4,03,500 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। जिले के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक, वाहनों और संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गई। अभियान के दौरान सभी थाना प्रभारियों और यातायात प्रभारी ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की।