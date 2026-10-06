Sambhal News: 24 घंटे के भीतर कराया जाए किसानों के नाम व भूमि का सत्यापन

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उन्होंने सभी मंडी सचिवों से मंडियों में किसानों के लिए जरूरी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने समेत परिसर में साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने की बात कही। उन्होंने कहा कि सभी मंडियों में दिशा-सूचक बोर्ड लगाए जाएं, जिससे किसान आसानी से संबंधित क्रय केंद्र तक पहुंच सकें। वहीं, एडीएम ने सभी क्रय केंद्रों पर फ्लेक्सी व बैनर लगाने को भी कहा। इसके अलावा, मंडियों में धान को सुखाने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराने की बात कही।एडीएम ने कहा कि मंडी समितियों में किसानों की ट्रॉलियों को बेवजह अधिक समय तक खड़ा न रखा जाए। डीएफएमओ संजीव राय ने बताया कि जिले में कुल 52 धान क्रय केंद्र संचालित हैं। इनमें खाद्य विभाग के 17, पीसीएफ के 18, पीसीयू के 15 तथा भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के 02 क्रय केंद्र शामिल हैं। इसके अलावा जिले में खाद्य विभाग की ओर से बाजरा खरीद के 10 क्रय केंद्र भी संचालित किए जा रहे हैं।उन्होंने कहा कि जिले में धान खरीद 15 अक्तूबर से प्रस्तावित है तथा बाजार की खरीद 1 अक्तूबर से 31 दिसंबर 2026 तक की जाएगी। एडीएम ने सभी एसडीएम से कहा कि क्रय केंद्रों पर किसानों के नाम व भूमि संबंधी सत्यापन की प्रक्रिया 24 घंटे के भीतर कराई जाए। वहीं, जिले में बीते वर्ष हुई खरीद को ध्यान में रखते हुए सीएमआर के भंडारण के लिए उपलब्ध स्थान व वर्तमान भंडारण क्षमता की समीक्षा की जाए। भंडारण की कमी को ध्यान में रखते हुए आगामी फरवरी 2027 तक रैक न मंगाई जाए।