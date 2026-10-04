Sambhal News: गंदगी वाली जगहों का होगा कायाकल्प...बनेंगे सेल्फी प्वाइंट

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जिलाधिकारी ने बताया कि यह कार्य स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत हो रहा है। इसका उद्देश्य गंदगी वाले स्थानों का कायाकल्प करना है। इन जगहों पर आकर्षक सेल्फी पॉइंट और कलाकृतियां लगाई जा रही हैं। इससे शहर की सुंदरता बढ़ेगी और लोगों को प्रेरणा मिलेगी।संभल नगर पालिका क्षेत्र में चार स्थानों पर काम चल रहा है। जिले की प्रमुख नगर पालिकाओं में करीब 15 स्थानों का चयन किया गया है। इन कलाकृतियों से आने वाली पीढ़ी महान विभूतियों के विचारों से प्रेरित होगी।महिष्मति नदी जीर्णोद्धार का लिया जायजाजिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने प्राचीन महिष्मति नदी के जीर्णोद्धार कार्य का भी निरीक्षण किया। यह नदी मनोकामना तीर्थ के निकट स्थित है। जिलाधिकारी ने बदायूं दरवाजे के पास नाले की डी-सिल्टिंग के निर्देश दिए। उन्होंने मनोकामना तीर्थ के निकट घाट निर्माण के लिए भी कार्रवाई को कहा। अहिल्याबाई होल्कर की प्रतिमा स्थापित करने के लिए स्थान चयन के निर्देश भी दिए गए। इस दौरान उप जिलाधिकारी विकास चंद्र, तहसीलदार धीरेन्द्र कुमार सिंह और अधिशासी अधिकारी आदित्य प्रकाश मौजूद रहे।