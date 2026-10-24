Sambhal News: हाईटेंशन लाइन की चपेट में आई ट्रैक्टर-ट्रॉली, चार झुलसे

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गांव गंगहेटा निवासी मनवीर ट्रैक्टर चला रहे थे। ट्रॉली पर उसके साथ हरवेश, मनवीर की पत्नी ममता और ओमवीर बैठे थे। यह हादसा सिसौना मार्ग पर हुआ, जहां हाईटेंशन लाइन के तार काफी नीचे लटके हुए थे। जैसे ही ट्रॉली तारों के संपर्क में आई, पराली में तुरंत आग लग गई। आग लगने के साथ ही ट्रॉली में करंट भी फैल गया, जिससे उस पर बैठे लोग झुलस गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया। ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। तब तक ट्रैक्टर-ट्रॉली के टायर पूरी तरह जलकर राख हो चुके थे। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया।घायलों में ट्रैक्टर चालक मनवीर की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद गांव के लोगों ने बिजली निगम पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि हाईटेंशन लाइन के तार काफी नीचे लटके हुए हैं। इस संबंध में बिजली निगम से कई बार शिकायत भी की गई थी। हालांकि, ग्रामीणों की शिकायतों पर कोई सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई हो गई होती तो हादसा न होता।