Sambhal News: मरीजों की लग रही सिटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड के लिए कतार

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खिरनी मोहिउद्दीनपुर निवासी सतीश ने बताया कि उनके सिर में आठ दिन पहले चोट लगी थी। तबीयत ठीक नहीं है तो जिला अस्पताल में दिखाया था। सिटी स्कैन कराने के लिए चिकित्सक ने कहा लेकिन शुक्रवार को हो नहीं सका। भीड़ इतनी थी कि नंबर ही नहीं आया। गवां से आई रानी ने बताया कि उनका बेटा राजीव गिरकर घायल हो गया था। सिटी स्कैन निजी सेंटर पर काफी महंगा है। जिला अस्पताल में सिटी स्कैन कराने के लिए आए थे लेकिन हो नहीं सका। शनिवार को आने के लिए कहा है। इसी तरह 8 गर्भवती महिलाएं अल्ट्रासाउंड नहीं करा सकीं। यह महिलाएं भी अपने पति व परिजनों के साथ सुबह ही अस्पताल पहुंच गई थीं। रेडियोलॉजिस्ट डॉ. निर्मल सिंह ने बताया कि जिलेभर से मरीज रेफर किए जाते हैं। सीएचसी के चिकित्सक मामूली बीमारी पर भी अल्ट्रासाउंड और सिटी स्कैन लिख रहे हैं। इसलिए मरीजों की भीड़ लग रही है।

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संभल। जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड और सिटी स्कैन के लिए गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों को इंतजार करना पड़ रहा है। जबकि मामूली बीमारी से पीड़ित मरीजों के सिटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड हो रहे हैं। इसके चलते जरूरतमंद मरीज परेशान हैं। शुक्रवार को जिला अस्पताल 35 अल्ट्रासाउंड किए गए। और 60 सिटी स्कैन हुए। इसके बाद भी 20 से ज्यादा मरीज अल्ट्रासाउंड और सिटी स्कैन नहीं करा सके। इसमें गर्भवती महिलाएं भी शामिल थीं। सिर की चोट से जूझ रहे कई लोग निराश होकर लौट गए।