Sambhal News: अदालत ने निरस्त की फौजदारी निगरानी

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विनोद कुमार ने शंकर कोल्ड स्टोर पर 1.35 करोड़ रुपये और गौरी फूड्स कोल्ड स्टोर पर 1.57 करोड़ रुपये के बकाया भुगतान न करने का आरोप लगाया था। उन्होंने जेके कोल्ड स्टोर में बुलाकर मारपीट का भी आरोप लगाया था। अदालत ने कहा कि यह विवाद आलू के भंडारण और भुगतान से जुड़ा सिविल प्रकृति का है। लेन-देन के विवाद से स्वतः अपराध नहीं बनता। चोट की मेडिकल रिपोर्ट भी जानलेवा हमले के आरोप का समर्थन नहीं करती। कोर्ट ने बार-बार एक ही आधार पर अर्जी देने को न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया। प्रार्थनापत्र में असंयमित भाषा पर भी नाराजगी जताई गई। संवाद