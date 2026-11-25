Sambhal News: गंगा स्नान कर लौट रहे दो मासूम बच्चों समेत छह लोग घायल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Wed, 25 Nov 2026 01:27 AM IST
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संभल। कार्तिक पूर्णिमा पर अनूपशहर से गंगा स्नान कर लौट रहे एक ही परिवार के छह लोग सड़क हादसे में घायल हो गए। यह हादसा मंगलवार दोपहर कैलादेवी थाना क्षेत्र में खिरनी पेट्रोल पंप के पास हुआ। एक अज्ञात वाहन ने उनकी कार को टक्कर मारकर फरार हो गया। घायलों में दो मासूम बच्चे भी शामिल हैं, जिनमें से दो की हालत गंभीर है।
रसूलपुर धतरा गांव के निवासी सात लोग मंगलवार को गंगा स्नान के लिए अनूपशहर गए थे। स्नान के बाद वे कार से अपने घर लौट रहे थे। दोपहर करीब एक बजे खिरनी पेट्रोल पंप के पास उनकी कार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई और राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस को सूचना मिलने पर वह मौके पर पहुंची और घायलों को एंबुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया। घायलों में अमन (21), अभि (4), अंश (3), सोनी (18), मोनी (18) और निमंत्री (20) शामिल हैं।
जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने सभी घायलों का उपचार शुरू किया। जांच के बाद अमन और चार वर्षीय अभि की हालत गंभीर पाई गई। उन्हें बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। अन्य घायलों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। कैलादेवी थाना प्रभारी सचिन कुमार ने बताया कि खिरनी में सड़क हादसे में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोई तहरीर नहीं मिली है। यदि तहरीर मिलेगी तो कार्रवाई की जाएगी।
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रसूलपुर धतरा गांव के निवासी सात लोग मंगलवार को गंगा स्नान के लिए अनूपशहर गए थे। स्नान के बाद वे कार से अपने घर लौट रहे थे। दोपहर करीब एक बजे खिरनी पेट्रोल पंप के पास उनकी कार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई और राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस को सूचना मिलने पर वह मौके पर पहुंची और घायलों को एंबुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया। घायलों में अमन (21), अभि (4), अंश (3), सोनी (18), मोनी (18) और निमंत्री (20) शामिल हैं।
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जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने सभी घायलों का उपचार शुरू किया। जांच के बाद अमन और चार वर्षीय अभि की हालत गंभीर पाई गई। उन्हें बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। अन्य घायलों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। कैलादेवी थाना प्रभारी सचिन कुमार ने बताया कि खिरनी में सड़क हादसे में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोई तहरीर नहीं मिली है। यदि तहरीर मिलेगी तो कार्रवाई की जाएगी।
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