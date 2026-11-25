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रसूलपुर धतरा गांव के निवासी सात लोग मंगलवार को गंगा स्नान के लिए अनूपशहर गए थे। स्नान के बाद वे कार से अपने घर लौट रहे थे। दोपहर करीब एक बजे खिरनी पेट्रोल पंप के पास उनकी कार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई और राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस को सूचना मिलने पर वह मौके पर पहुंची और घायलों को एंबुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया। घायलों में अमन (21), अभि (4), अंश (3), सोनी (18), मोनी (18) और निमंत्री (20) शामिल हैं।जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने सभी घायलों का उपचार शुरू किया। जांच के बाद अमन और चार वर्षीय अभि की हालत गंभीर पाई गई। उन्हें बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। अन्य घायलों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। कैलादेवी थाना प्रभारी सचिन कुमार ने बताया कि खिरनी में सड़क हादसे में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोई तहरीर नहीं मिली है। यदि तहरीर मिलेगी तो कार्रवाई की जाएगी।