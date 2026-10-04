फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sambhal News ›   Police rushed to the scene upon receiving information about the construction of a mosque... halted the work.

Sambhal News: मस्जिद बनाने की सूचना पर दौड़ी पुलिस... बंद कराया निर्माण

Sun, 04 Oct 2026 02:12 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 02:12 AM IST
विज्ञापन
Police rushed to the scene upon receiving information about the construction of a mosque... halted the work.
संभल। ऐंचोड़ा कंबोह थाना क्षेत्र के गांव कुतुबपुर सक्ता में शनिवार की शाम छह बजे मस्जिद निर्माण की सूचना पर हंगामे की स्थिति बन गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने निर्माण कार्य बंद कराया और पांच लोगों को हिरासत में लिया गया है। जिनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने ग्रामीणों से शांति बनाए रखने की अपील की है।
विज्ञापन

पूर्व प्रधान रविंद्र कुमार ने बताया कि गांव में मदरसे की छत की मरम्मत के लिए मुस्लिम पक्ष ने कहा था। इस पर हिंदू पक्ष ने भी चामुंडा मंदिर की मरम्मत कराने की बात कही थी। इस पर दोनों पक्ष राजी हो गए थे। हिंदू पक्ष ने शुक्रवार को लिंटर डाल दिया था। शनिवार को बाउंड्री आदि का कार्य कराया गया था। पूर्व प्रधान ने बताया कि लेकिन मुस्लिम पक्ष ने मदरसा मरम्मत की जगह मस्जिद का रूप देना शुरू कर दिया।
विज्ञापन

यह जानकारी ग्रामीणों को हुई तो हंगामे की स्थिति बन गई। इसके बाद ही मौके पर पुलिस को बुलाया गया। असमोली सीओ अमन सिंह ने बताया कि मस्जिद निर्माण की सूचना पर पुलिस को भेजा था। राजस्व की टीम से जांच कराई जाएगी। जांच पड़ताल के बाद अगली कार्रवाई होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed