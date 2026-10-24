Sambhal News: कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग

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जब तक आसपास के लोग आग बुझाने का प्रयास करते आग ने विकराल रूप ले लिया। ऊंची-ऊंची लपटों को देख कोई आगे बढ़ने का साहस नहीं कर सका।सूचना पाकर गोदाम स्वामी समेत दमकल मौके पर पहुंची। दमकल की दो गाड़ियों से पानी की बौछार छोड़ कर करीब चार घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। तब तक सबकुछ जल कर राख हो गया। करीब चार लाख रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है।मोहल्ला कुरैशियान के रहने वाले अकिल उर्फ राजा कुरैशी ने बताया कि वह कबाड़े का कारोबार करते हैं। जारई गेट पर उनका कबाड़ का गोदाम है।बृहस्पतिवार की देर रात करीब एक बजे उनके गोदाम में आग लग गई। आग की लपटें देख पड़ोस में रह रहे इरफान ने गोदाम स्वामी को जानकारी दी। सूचना पाकर गोदाम स्वामी मौके पर पहुंच गए और सबमर्सिबल से आग बुझाने का प्रयास किया लेकिन आग तब तक विकराल रूप ले चुकी थी। ऊंची-ऊंची लपटें उठती देख क्षेत्र के लोगों में दहशत फैल गई। अफरातफरी का माहौल हो गया। सूचना पाकर पहुंची दमकल को भी पसीना आ गया।दो गाड़ियां बुलानी पड़ीं। तब कहीं दमकल कर्मियों ने करीब चार घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गोदाम स्वामी ने बताया कि आग से गत्ते आदि कबाड़ जल कर राख हो गया। करीब चार चार लाख रुपये का नुकसान होने का अनुमान है। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है।गोदाम में बिजली कनेक्शन भी नहीं है। अग्निशमन प्रभारी महेश कुमार ने बताया कि आग काफी विकराल थी और सूखा हुआ गत्ता था, इसलिए आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। गत्ते पलटने के लिए जेसीबी का सहारा लेना पड़ा।