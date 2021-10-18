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शुक्रवार को सुबह से ही महानगर की सड़कों पर सामान्य दिनों की अपेक्षा अधिक भीड़ रही। हसनपुर से चुनहैटी और अंबाला रोड पर सबसे अधिक बैंक्वेट हॉल होने के कारण इन मार्गों पर वाहनों का दबाव ज्यादा रहा। दबाव की वजह ज्यादातर बैंक्वेट हॉल के पास अपनी पार्किंग नहीं होना रहा। बरात लेकर जा रहे दूल्हों के वाहन भी जाम में फंस गए। कई स्थानों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। घंटाघर से अंबाला रोड पुल तक लोगों को जाम से जूझना पड़ा। उधर, शादी समारोहों के लिए खरीदारी करने वालों की भी बाजारों में भीड़ उमड़ी। नेहरू मार्केट, नवाबगंज चौक और दिल्ली रोड पर दिनभर चहल-पहल रही। कपड़ों, आभूषणों और अन्य शादी के सामान की खरीदारी के लिए लोग बाजारों में पहुंचे। इसके साथ ही देवोत्थान एकादशी पर मंदिरों में तुलसी-शालिग्राम विवाह के आयोजन भी हुए।श्रद्धालुओं ने मंदिरों में पहुंचकर पूजा-अर्चना की। शाम के समय महानगर से लेकर देहात की सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ने लगा। रात होते-होते मुख्य मार्गों पर जाम की स्थिति बनने लगी। ऐसे में जाम को खुलवान और यातायात को बहाल करने के लिए यातायात पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। सबसे अधिक परेशानी हसनपुर से चुनहैटी और अंबाला रोड पर हुई। इन्हीं मुख्य मार्गों पर सबसे अधिक बैंक्वेट हॉल और मैरिज होम स्थित है। सबसे अधिक परेशानी सड़कों के किनारे वाहनों के खड़े होने और कई स्थलों पर पार्किंग न होने से रही।